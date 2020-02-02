لجنة الدفاع توضح شروطا أساسية للمشاركين في جنيف

قالت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك عددا من الشروط الأساسية الواجب توفرها في كل من يشارك بالحوار.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم، أن جميع المشاركين في الحوار يجب أن يكونوا من حملة الجنسية الليبية، وأن لا يكون المشارك مقيما في دولة معادية لليبيا مثل تركيا وقطر، وأكدت اللجنة على ضرورة أن تكون هناك آلية واضحة للاتفاق في جنيف كي يقرر المجلس المشاركة فيه من عدمها، مشددة على أن هذه الشروط لا يمكن أن يحقق الحوار هدفه دون توفرها، وذلك بهدف إعادة السلام واحترام استقلال وسيادة ليبيا وإبعاد التدخلات الخارجية ذات الخلفية الاستعمارية.

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