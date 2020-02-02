الثني يفتتح مشاريع أمنية بالجبل الأخضر

أجرى رئيس الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من قرى ومناطق الجبل الأخضر والمرج وجردس العبيد، دشن خلالها العمل بعدد من المؤسسات الأمنية والتعليمية بعد إنشاء مقرات لها وصيانة أخرى.

وافتح الثني، خلال جولته قسم البحث الجنائي اسلنطة، وقسم المرور والتراخيص اسلنطة، ومركز شرطة اسلنطة التابعة جميعها لمديرية أمن الجبل الأخضر، كما افتتح مركز شرطة مدور الزيتون بعد الانتهاء من صيانته.

كما تفقد الثني، مشروع إنشاء مدرسة منطقة المرج القديم، مبديا بعض الملاحظات حول عمليات الإنشاء لهذه المدرسة التي ستكون بديلة لمدرسة المستقبل المتهالكة.