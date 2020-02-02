اخبار ليبيا الان

الجزائر وتونس تتفقان على منع تدفق السلاح إلى ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد مباحثات مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون تناولت عددا من القضايا والملفات من أهمها الوضع في ليبيا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وصل الأحد، إلى الجزائر في أول زيارة رسمية له منذ توليه رئاسة البلاد، واستقبله الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

ووفق الرئاسة التونسية، فقد أشار تبون إلى توافق الرؤى مع تونس حول الأزمة الليبية، ورفضهم للتدخلات الأجنبية في ليبيا، مؤكدا ضرورة “إبعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي عنها، ومنع تدفق السلاح”.

ولفت تبون في مؤتمر صحفي عقب لقائه قيس سعيد، إلى أن بلديهما جاهزتان لتنظيم مؤتمر لكافة الأطراف والقبائل الليبية للمساهمة في بدء مرحلة جديدة وبناء المؤسسات في ليبيا، مضيفا أنهم في انتظار قبول الاقتراح من الطرف المسيطر على القرار في ليبيا بحسب وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك