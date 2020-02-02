الجزائر وتونس تتفقان على منع تدفق السلاح إلى ليبيا

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد مباحثات مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون تناولت عددا من القضايا والملفات من أهمها الوضع في ليبيا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وصل الأحد، إلى الجزائر في أول زيارة رسمية له منذ توليه رئاسة البلاد، واستقبله الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

ووفق الرئاسة التونسية، فقد أشار تبون إلى توافق الرؤى مع تونس حول الأزمة الليبية، ورفضهم للتدخلات الأجنبية في ليبيا، مؤكدا ضرورة “إبعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي عنها، ومنع تدفق السلاح”.

ولفت تبون في مؤتمر صحفي عقب لقائه قيس سعيد، إلى أن بلديهما جاهزتان لتنظيم مؤتمر لكافة الأطراف والقبائل الليبية للمساهمة في بدء مرحلة جديدة وبناء المؤسسات في ليبيا، مضيفا أنهم في انتظار قبول الاقتراح من الطرف المسيطر على القرار في ليبيا بحسب وصفه.

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