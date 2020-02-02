خروج بعض الوحدات بمحطة جنوب طرابلس عن الخدمة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم، خروج الوحدات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لمحطة جنوب طرابلس عن الخدمة.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية إن خروج الوحدات عن الخدمة سببه تكدس القمامة قرب محطة جنوب طرابلس وتصاعد الدخان مع وجود ضباب كثيف، الأمر الذي أدى إلى انسداد مصافي الهواء، بالإضافة إلى فقدان أربعمئة ميجاوات.

وأكدت الشركة عدم قدرة محطة جنوب طرابلس على تصريف الطاقة المنتجة نتيجة إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس، ما تسبب في زيادة العجز في الشبكة الكهربائية، مشيرة إلى أن العمل جار من قبل فرق التشغيل والصيانة بالمحطة على إعادة تشغيل الوحدات.

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