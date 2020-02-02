توزيع سلال غذائية على الأسر النازحة في الجفرة

وزعت المنطقة العسكرية الوسطى، سلال غذائية على عددا من الأسر النازحة إلى بلدية الجفرة من منطقة ابوقرين التي شهدت مؤخرا احداث قتالية.

وشملت المساعدات التي اشرفت على توزيعها شؤون المرأة بالمنطقة الوسطى 22 اسرة وبمتوسط 110 فرد من النساء والرجال والاطفال والعجائز موزعين على هون وودان وسوكنة.

كما احتوت السلة الغذائية على (مياه شرب، وارز، ومكرونة، وكسكسي، وزيت، وطماطم، وحمص، وتن، وجبنة، وقهوة، وشاي، وعصائر ومشروبات، وحليب، وسكر، ومستلزمات اخرى).

وافادت شؤون المرأة بالمنطقة العسكرية الوسطى، بأن هناك مساعدات اخرى ستقدم لهذه الاسر لسد احتياجاتها من الأغطية والبطاطين وحفاظات الاطفال في أقرب وقت ممكن إلى حين تيسر السبل لعودة هذه الاسر الى مدنها.