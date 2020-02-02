اخبار ليبيا الان

تبون: الجزائر وتونس هما بداية الحل في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الجزائر وتونس، اليوم الأحد، رفضهما التدخل الأجنبي كسبيل لحل الأزمة الليبية، وأنهما اتفقتا على ضرورة منع تدفق السلاح إلى ليبيا  .

فخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد، في الجزائر، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ، “اتفاقنا شبه مطلق مع تونس على كل المستويات فيما يخص الملفات الدولية، وعلى رأسها حل الأزمة الليبية التي تمر عبر رفض التدخل  الأجنبي، ومنع تدفق السلاح”.

وتابع “الجزائر وتونس هما بداية الحل في ليبيا، وهذا بلقاء جميع الأطراف الليبية”، على حد تعبيره، وشددا على ضرورة إيجاد “حل سلمي ليبي- ليبي”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك