تبون: الجزائر وتونس هما بداية الحل في ليبيا

أعلنت الجزائر وتونس، اليوم الأحد، رفضهما التدخل الأجنبي كسبيل لحل الأزمة الليبية، وأنهما اتفقتا على ضرورة منع تدفق السلاح إلى ليبيا .

فخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد، في الجزائر، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ، “اتفاقنا شبه مطلق مع تونس على كل المستويات فيما يخص الملفات الدولية، وعلى رأسها حل الأزمة الليبية التي تمر عبر رفض التدخل الأجنبي، ومنع تدفق السلاح”.

وتابع “الجزائر وتونس هما بداية الحل في ليبيا، وهذا بلقاء جميع الأطراف الليبية”، على حد تعبيره، وشددا على ضرورة إيجاد “حل سلمي ليبي- ليبي”