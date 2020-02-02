عودة الاتصالات والإنترنت إلى أجدابيا والواحات

عادت الاتصالات وخدمات الإنترنت إلى مناطق الممتدة، من أجدابيا شمالا إلى هراوة غربا إلى الواحات وتازربو الكفرة جنوبا.

حيث تسبب قطع في كابل الألياف البصرية الرئيسي الرابط بين مدينتي بنغازي وأجدابيا، وتحديدا عند الكيلومتر 88 غرب مدينة بنغازي، في انقطاع الاتصالات والإنترنت عن المنطقة.

وحدث قطع الكابل التابع لشركة هاتف ليبيا، إثر أعمال حفر لأنابيب تزويد إحدى البلدات بالمياه، ما تسبب بضرر كبير لحق بالكابل وبمساراته، فيما قامت فرق الصيانة خلال يومي السبت والأحد بإصلاح العطل.

ودعت شركة هاتف ليبيا بمنطقة الخليج المواطنين وشركات المقاولات الاتصال بالشركة قبل القيام بأي أعمال مدنية بالقرب من الطريق الساحلي التي يمر بجانبها كوابل الاتصالات.

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