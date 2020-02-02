مستشفى صبراتة يتسلّم أجهزة ومُعدات طبية (صور)

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق لمستشفى صبراتة التعليمي، شحنة من المعدات الطبية متمثلة في تجهيزات ومعدات، وخزان أكسجين طبي بسعة 3300 لتر لسد نقص الأكسجين بقسم العناية الفائقة والذي على إثره توقف القسم عن العمل.

وقال مدير المستشفى د. فتحي الكواش، لـ”218″، إن المستشفى تعاقد مع عدد من الشركات لصيانة الصرف الصحي بالكامل، وقسم النساء والولادة، وقسم الأطفال، وإنشاء مخزن لمستلزمات الأدوية والمعدات الطبية، وصيانة السقف المعلق، إضافة إلى كامل شبكة الكهرباء.

وأضاف الكواش أنه تم توريد شحنة من المعدات الطبية هذه الأيام عن طريق وزارة الصحة بحكومة الوفاق، شملت أجهزة ايكو للقلب، وأجهزة الموجات فوق الصوتية، وأجهزة لقسم النساء والولادة، وأجهزة تخطيط الجنين، و50 سريرا، وفرشا طبيا، و20 حضانة أطفال للعناية الفائقة، وجهاز تخدير للعمليات الجراحية.

وأشار الكواش إلى أن العمل جارٍ لتوفير جهاز أشعة ثابت وآخر محمول، مؤكدا بالوقت ذاته أن المستشفى بصدد المطالبة بجهاز رنين مغناطيسي، وجهاز مناظير علوي وسفلي خلال الأيام القادمة.

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