العثور على جثة مواطن سوداني بطريق النهر بالشويرف

قال مركز شرطة منطقة الشويرف، إنه تلقى بلاغا عن وجود جثة لشخص إفريقي، على طريق النهر، خلال اليومين الماضيين .

وأوضح بأن دورية لرجال الشرطة توجهت على الفور لعين المكان، حيث تم العثور على جثة متحللة لشاب سوداني الجنسية اسمه (عبدالفتاح جبريل إدريس صالح ) ومكان ولادته منطقة الدلنج السودانية متوفى منذ مدة ومعه جواز سفر بدون تأشيرة دخول ولا توجد لديه إقامة.

وقامت الأجهزة المعنية بتصوير ملامح الجثة، ثم نقلت بعدها إلى قسم حفظ الجثث بمستشفى سبها الطبي وعرضت أوراق المحضر على النيابة العامة، التي أمرت باحضار الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.