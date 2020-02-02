اختتام القافلة الطبية للهلال الأحمر في سرت بأكثر من 400 حالة

اِختتمت القافلة الطبية التابعة للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، اليوم الأحد، عملها داخل عيادات فرع الهلال الأحمر سرت.

ووفقا للصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر سرت، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، بلغ عدد الحالات التي تم توقيع الكشف عليها مجانا، منذ بداية القافلة حتى اليوم، “411” حالة، وشاركت في اليوم الختامي كلية التمريض.

كانت قد وصلت إلى مدينة سرت، قافلة طبية تابعة للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، ضمت أطباء من مختلف التخصصات.

ووفقا لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سرت، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، أجرى الأطباء الكشف المجاني، حتى السبت، على “211” حالة مرضية للمواطنين داخل عيادة الفرع، بمشاركة المركز صحي رقم 3، والهلال الأحمر الليبي سرت.