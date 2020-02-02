معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية يجتمع مع تسيير طبرق

البيضاء 02 فبراير 2020 (وال) – اجتمع اليوم معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي السيد عبدالسلام الحاسي بمكتبه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق ‎فرج بوالخطابية ‎ وأعضاء المجلس التسييري ومدراء إدارتي الموارد والمشروعات .

تناول الاجتماع سير العمل بالبلدية والمشاكل والعراقيل التي تواجه المجلس التسييري لتقديم الخدمات للموطنين.

وقدم رئيس المجلس التسييري طبرق شرح تفصيلي لكل ما تعاني منه بلدية طبرق للسيد رئيس الهيئة على استقباله وتفهمه لمشاكل البلدية ومتابعته لما يرد من الحكومة بالخصوص.

وأكد معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي على أن بلدية طبرق من البلديات المهمة والتي تقع في نطاق اختصاصها العديد من المرافق المهمة والتي تخدم المنطقة الشرقية ولابد من أن يكون مستوى الخدمات فيها بالشكل الصحيح. (وال – البيضاء)

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