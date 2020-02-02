القبض على إفريقي يروج الممنوعات بمنطقة سمنو (صور)

ألقت القوات الأمنية بمنطقة سمنو، القبض على شخص إفريقي من العمالة الوافدة، يقوم ببيع وترويج المسكرات (حشيش ، حبوب الهلوسة ، خمور ) .

وقال المكتب الإعلامي ببلدية البوانيس، إنه بالتنسيق بين مركز شرطة سمنو وقسم النجدة التابع لمديرية أمن البوانيس وأعضاء من مكتب الدعم المركزي البوانيس، وبعد عمليات التحري وجمع المعلومات وبمتابعة مباشرة من مدير مديرية أمن البوانيستم القبض على شخص من العمالة الوافدة الإفريقية من دولة ليبريا وأسمه، كنسري بان 24 عاما.

حيث قامت الفرقة بمداهمة مكان إقامته بمنطقة سمنو والقبض عليه متلبس وبحوزته كمية من الممنوعات، فخلال عملية التفتيش تم العثور على كميات كبيرة من الممنوعات والمتمثلة في كيلو جرام من مخدر الحشيش وتسعون حبة ترامادول وقرابة سبعة لتر من الخمور وسبعمائة واثنان وثمانون ورقة والمعروفة بورقة البافرة ومبلغ مالي يقدر بحوالي أربعمائة دينار ليبي.

وأثبتت التحقيقات، أن المدعو كنسري كان يقوم بجلب الممنوعات من شخص إفريقي مقيم بمدينة سبها ويقوم هو بدوره ببيعها واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأُحيلت القضية للجهات المختصة.