الثني يفتتح مشاريع أمنية بالمنطقة الشرقية

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، الأحد، عددا من المشاريع الأمنية في كل من الجبل الأخضر والمرج وجردس العبيد، كما تفقد مشاريع أخرى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الثني رفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، لعدد من قرى ومناطق الجبل الأخضر والمرج وجردس العبيد.

وقالت الحكومة إن الثني افتتح قسم البحث الجنائي اسلنطة، وقسم المرور والتراخيص اسلنطة، ومركز شرطة اسلنطة التابعة جميعها لمديرية أمن الجبل الأخضر، ومركز شرطة مدور الزيتون بعد الانتهاء من صيانته، فيما أجرى جولة تفقدية لمشروع إنشاء مديرية أمن جردس العبيد.

وتفقد الثني مشروع إنشاء مدرسة منطقة المرج القديم، مبديا بعض الملاحظات حول عمليات الإنشاء لهذه المدرسة التي ستكون بديلة لمدرسة المستقبل المتهالكة.

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