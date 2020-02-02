الحكومة الليبية تفتتح عددا من المراكز الأمنية بعد تطويرها بعدد من مناطق الجبل الأخضر

المرج-العنوان

افتتح رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، عبدالله الثني رفقة وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، عدد من المشاريع الأمنية في كل من الجبل الأخضر والمرج وجردس العبيد.

وأجرى الثني وبوشناف جولة تفقدية لعدد من قرى ومناطق الجبل الأخضر والمرج وجردس العبيد، حيث قاما بتدشين عدد من المؤسسات الأمنية بعد إنشاء مقرات لها وصيانة أخرى.

وافتتح الثني وبوشناف، قسما البحث الجنائي، والمرور والتراخيص إضافة إلى مركز شرطة أسلنطة التابعة جميعها لمديرية أمن الجبل الأخضر.

وفي إطار جولتهما، افتتح رئيس الحكومة مركز شرطة مدور الزيتون بعد الانتهاء من صيانته، فيما أجريا جولة تفقدية أخرى مشروع إنشاء مديرية أمن جردس العبيد.