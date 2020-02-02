بن زايد يبحث مع ميركل مخرجات مؤتمر برلين

قال ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، الأحد، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وناقش معها سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف بين زايد، في تغريدة نشرها بحسابه في “تويتر”، أنه بحث مع ميركل أيضا “مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا وأهمية تحقيق السلام الذي يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق”.

وكان بن زايد التقى ميركل الشهر الماضي برلين، وناقش معها تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم جهود إرساء السلام في ليبيا، وأعرب بن زايد حينها عن أمله في أن يعم الأمن والاستقرار والعيش بسلام ربوع ليبيا، وأن يحقق “مؤتمر برلين” تطلعات الشعب الليبي.

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