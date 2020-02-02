مليتة تؤكد أن النتائج الأولية للحالة المشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا” مطمأنة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت شركة مليتة للنفط والغاز كافة مستخدمي الشركة نقل الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا” في حقل البوري صباح اليوم الأحد من المجمع إلى مركز الأمراض السارية في طرابلس.

وأوضحت الشركة على حسابها الرسمي على فيسبوك أنه تم إجراء الكشوفات المبدئية اللازمة وصور الأشعة وكانت النتائج الأولية مطمئنة ولا وجود لأي التهابات .

وأكدت الشركة أنها في انتظار بقية النتائج والتي تحتاج إلى يومين أو ثلاث أيام لتأكيدها .

ونفت الشركة أمس مايتناقل من أخبار في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأنه تم اكتشاف حالة مصابة بفيروس “كورونا”، موضحة أن كل ما في الأمر هو حالة اشتباه ضعيفة جداً لا ترتقي لمستوى الإصابة حصلت لأحد المستخدمين الفيليبين، مؤكدة أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والتحريات الآمنة وبالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأكدت الشركة أن مجلس إدارة المؤسسة ولجنة إدارة الشركة والإدارات المختصة تتابع الموضوع بشكل مستمر، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي حالة اصابه سواءً في بلد المستخدم ( الفلبين ) أو خط سير رحلته ( الإمارات _مالطا ).

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