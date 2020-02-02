افتتاح عدد من المنشئات الأمنية بعدد من المناطق بالجبل الأخضر بعد صيانتها وتطويرها

أخبار ليبيا24

افتتحت الحكومة الليبية اليوم الأحد عدد من المراكز الأمنية بعدد من المناطق بالجبل الأخضر وذلك بعد تطويرها وتجهيزها.

وجرى افتتاح المراكز الأمنية من قبل رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، عبدالله الثني رفقة وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، حيث قاما بتدشين عدد من المشاريع الأمنية في كل أسلطنة ومدور الزيتون والمرج وجردس العبيد.

وافتتح الثني وبوشناف، قسما البحث الجنائي، والمرور والتراخيص إضافة إلى مركز شرطة أسلنطة التابعة جميعها لمديرية أمن الجبل الأخضر.

وفي إطار جولتهما، افتتح رئيس الحكومة مركز شرطة مدور الزيتون بعد الانتهاء من صيانته، فيما أجريا جولة تفقدية أخرى مشروع إنشاء مديرية أمن جردس العبيد.

ويأتي افتتاح هذه المنشئات الأمنية في إطار عمل الحكومة الليبية ووزارة الداخلية، الذي يهدف إلى تحسين جودة الوضع الأمني والاستقرار العام بالمناطق والمدن.

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