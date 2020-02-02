دولة رئيس مجلس الوزراء يفتتح عددا من المشاريع الأمنية في كل من الجبل الاخضر والمرج وجردس العبيد ويتفقد مشاريع أخرى

الجبل الأخضر 02 فبراير 2020 (وال) – أجرى دولة رئيس الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني صباح اليوم الأحد جولة تفقدية لعدد من قرى ومناطق الجبل الأخضر والمرج وجردس العبيد ، دشن خلالها العمل بعدد من المؤسسات الأمنية والتعليمية بعد إنشاء مقرات لها وصيانة أخرى.

وافتح دولته رفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف قسم البحث الجنائي اسلنطة، وقسم المرور والتراخيص اسلنطة، ومركز شرطة اسلنطة التابعة جميعها لمديرية أمن الجبل الاخضر.

وفي سياق متصل، وفي إطار جولته، افتتح دولة الرئيس، ووزير الداخلية، مركز شرطة مدور الزيتون بعد الانتهاء من صيانته، فيما أجرى جولة تفقدية لمشروع إنشاء مديرية أمن جردس العبيد.

من جهة أخرى، وفي سياق منفصل، تفقد دولة الرئيس مشروع إنشاء مدرسة منطقة المرج القديم، مبديا بعض الملاحظات حول عمليات الإنشاء لهذه المدرسة التي ستكون بديلة لمدرسة المستقبل المتهالكة.( وال – الجبل الأخضر)

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