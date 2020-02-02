توجه لإجراء انتخابات بعدد من البلديات

أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، ووكيلا الوزارة للشؤون الفنية عبدالباري شنبارو، وشؤون الديوان صالح صكلول، على وضع برنامج زمني لإجراء الانتخابات في عدد من البلديات والمجالس البلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بمقر المجلس في طرابلس، مع المسؤولين الثلاثة الذين استعرضوا الإجراءات والخطوات المتعلقة بالعملية الانتخابية بالبلديات، نظرا لانتهاء المدد القانونية لعمداء بعض البلديات والمجالس البلدية.

وقالت إدارة التواصل، إن المجتمعين أكدوا أهمية التنسيق بين البلديات والوزارات ذات العلاقة بشأن المشاريع في البلديات والمدن الليبية ومتابعتها مع الوزارات، فيما شدد معيتيق على ضرورة تولي وزارة الحكم المحلي تجميع البيانات الخاصة بالمشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الأجهزة المختصة بالدولة وإشراك إدارات البلديات بمتابعتها بما يخدم المصلحة العامة.

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