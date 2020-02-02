بن زايد وميركل يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الأحد، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، استعراضا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات في ليبيا، على ضوء نتائج “مؤتمر برلين” الذي استضافته ألمانيا مؤخرا

ووفقا لما أوردت وكالة أنباء الإمارات “وام”، تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد ولي عهد أبوظبي والمستشارة الألمانية اهتمام البلدين وحرصهما المشترك على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة والعالم.