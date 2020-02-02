ماس: وزراء خارجية الدول الحاضرة في برلين يجتمعون بشأن ليبيا في منتصف مارس

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأحد، إنه تقرر عقد اجتماع جديد في منتصف مارس لوزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام في ليبيا.

وكانت القوى الخارجية اتفقت خلال اجتماع قمة ببرلين عقد في 19 يناير الماضي على تعزيز «هدنة هشة» في ليبيا، وفق وكالة «رويترز».

وقال ماس لمحطة (زد.دي.إف) الألمانية «كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس».

وأضاف «من المهم ضرورة اجتماع الأطراف الليبية خلال الأيام القليلة المقبلة».

وقال ماس إن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار حتى تعرف الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة أنه «يتعين عليها توقع عواقب».

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