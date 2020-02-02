تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار

تشهد السوق السوداء للعملات في مدينتي طرابلس وزليتن، هذه الأيام، حالة من التذبذب في أسعار صرف العملات أمام الدينار.

وتداول التجار الدولار، مساء الأحد، بـ4.35 دينار، مسجلا ارتفاعا طفيفا قدره نصف قرش، أما اليورو فقد انخفض وتم تداوله في زليتن بـ4.76 دينار. وشملت حالة الانخفاض هذه الذهب أيضا وبيع الغرام الواحد منه بـ158 دينارا.

وبشأن العملات الاخرى، فقد ارتفع سعر صرف الليرة التركية بمقدار قرش وبيعت على صعيد الحوالات من طرابلس لتركيا بـ73 قرشا، وارتفع من جانبه الدينار التونسي وبيع على الحدود الليبية التونسية بمنطقة راس اجدير بـ1.55 دينار، بينما تراجع الجنيه المصري وبيع 26 قرشا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية