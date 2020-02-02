مراسل بوابة إفريقيا يكشف عن تقدمات الجيش الليبي في محور العزيزية

أفاد المراسل الحربي لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، بأن فصائل الاقتحام التابعة لسرايا الكتيبة 166مشاة بالجيش الليبي حققت تقدمات كبيرة في محور العزيزية جنوب شرق طرابلس في عملية نوعية نفذتها، كبدت خلالها قوات الوفاق خسائر في العتاد والمركبات، وأخذت مدرعتين وثلاث مركبات رباعية الدفع.

وقال مراسلنا، إن قوات الوفاق تراجعت منسحبة إلي خطوط خلفية، مضيفا، مضيفا، أنها حاولت استهداف المناطق السكنية بقصف عشوائي بقذائف الهاون والجراد، وباستخدام المدفعية الثقيلة مثل الهاوتزر.