اتحاد طلبة ليبيا يشكر تبون لإجلائه طلبة ليبيين من الصين

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

03 February, 2020

عبر مدير العلاقات العامة بالاتحاد العام لطلبة ليبيا رحيل العبيدي، عن امتنان الاتحاد وشكره للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، لإصداره أمرا بإجلاء الرعايا الليبيين على متن طائرة جزائرية تم إرسالها لنقل الرعايا الجزائريين من مدينة ووهان الصينية.

وقال رحيل في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن الاتحاد تابع اليوم ماقامت به الرئاسة الجزائرية ممثلة في الرئيس عبدالمجيد تبون، والذي أصدر تعليماته بترحيل الطلاب الليبيين من إقليم ووهان الصيني باتجاه الجزائر اسوة بالطلاب الجزائريين ، والذي كان له الاثر الطيب في نفوس كافة الطلاب الليبيين والاتحاد العام لطلبة ليبيا “

وأضاف رحيل، أن الاتحاد العام لطلبة ليبيا “يتقدم بجزيل الشكر لجمهورية الجزائر والرئيس الجزائري على ماقام به تجاه الطلاب الليبيين ”

وأشار رحيل إلى أن “الاتحاد العام لطلبة ليبيا على تواصل مستمر مع اتحاد طلاب الجزائر وذلك لتذليل المصاعب امام الطلاب الليبين القادمين من الصين إلى الجزائر “

يذكر أن الرئيس الجزائري أمر، اليوم الأحد، بإجلاء الرعايا الليبيين والتونسيين على متن طائرة جزائرية تم إرسالها لنقل الرعايا الجزائريين من ووهان الصينية.

وكانت السلطات الجزائرية قد قالت اليوم إنها أرسلت طائرة خاصة تضم طاقماً طبياً متخصصاً لإجلاء الجزائريين العالقين بمدينة ووهان الصينية.