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دفاع البرلمان: هذه الشروط يجب توافرها للمشاركة في جنيف

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، إنها ترى أن هناك شروطا أساسية لا يتحقق الحوار بدونها، ينبغي توافرها لدى كل من يشارك في حوار جنيف.

وحددت اللجنة، في بيان لها، هذه الشروط، بأن يكون المشارك ليبي الجنسية لا يحمل جنسية أخرى، مثل بعض أعضاء مجلس الدولة المشاركين في جنيف، وألا يكون مقيم في دولة معادية لليبيا مثل قطر أو تركيا، فوق البيان.

كما أكد المجلس، خلال البيان، على أنه يجب ان تكون هناك آلية واضحة للاتفاق في جنيف، ليتقرر الذهاب إلى جنيف من عدمه، بحسب البيان.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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