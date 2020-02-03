«الأعلى للدولة» يناقش «ثوابث وشروط» المشاركة في حوارات جنيف

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الأحد، اجتماعا مع لجنة الحوار المنتخبة من المجلس للمشاركة في الحوار مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب برعاية بعثة الأمم المتحدة في جينيف.

وبحسب بيان للمجلس الأعلى للدولة، ناقش اللقاء «الثوابث والشروط» التي ستبنى عليها المشاركة في الحوارات، كما ستعقد اللجنة عددا من الاجتماعات مع أعضاء المجلس للتباحث قبل الانطلاق إلى جينيف.

سلامة يوضح مهمة المسار السياسي للحوار الليبي

وكان مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة أوضح أن المهمة المسندة للمسار السياسي لعملية الحوار اللييبي والذي كان من المقرر أن ينطلق يوم 27 يناير الجاري، بقصر الأمم المتحدة في جنيف، تتمثل في «بحث كل المواضيع السياسية المعلقة منذ سنوات».

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