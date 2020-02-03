المتهم الرئيسي في قضية “التمويل الليبي” يعلن إضرابه عن الطعام 

أعلن رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري الذي أوقف الجمعة الماضية، نظرا لاتهامه في القضية المعروفة حول التمويل الليبي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، إضرابا عن الطعام، داخل سجنه.

وبحسب مصادر لوكالة فرانس برس، أن جوهري يخضع للتوقيف الاحتياطي في سجن فريسن بمنطقة في العاصمة الفرنسية باريس، ويخضع لمتابعة طبية وفقا للإجراءات المتبعة.

وأشار محامي المتهم ألكسندر جواهري، بيار كورنوجانتيل، أن السلطات الفرنسية لم تبلغه بإضراب موكله، موضحا بقوله: “لم يبلغ من قبل السلطات بهذا الاضراب عن الطعام”، خلال حديثه مع وكالة فرانس بس.

واتهم جواهري، بالتزوير واستخدام وثائق مزورة، إضافة إلى اتهام آخر “الفساد الفعلي”، وتم وضعه داخل مركز طبي في فريسن، بعد معاناته من مشاكل صحية.

وسلّمت بريطانيا رجل الأعمال الفرنسي، يوم الجمعة الماضية، للقضاء الفرنسي، بناء على طلب تقدمت به فرنسا منذ سنوات.

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