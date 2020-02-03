العجيلي يؤكد عدم تسجيل أي حالات بفيروس كورونا في ليبيا

أكد مدير مستشفى طرابلس الجامعي الدكتور نبيل العجيلي، عدم تسجيل أي حالة لفيروس كورونا، بعد انتشار الشائعات بشكل مستمر على صفحات التواصل الاجتماعي، على وجود حالات في ليبيا.

وأشار العجيلي في تصريحه لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى الخطة التي وضعها المركز الوطني، بتفعيل كافة وحدات الحجر الصحي، بمكاتب الرقابة الصحية الدولية التابعة للمركز، في منافذ البلاد البحرية والبرية والجوية.

وأوضح مدير مستشفى طرابلس الجامعي، إن كافة المستشفيات على استعداد تام لاستقبال الحالات وإجراء التحاليل اللازمة لها في حال الاشتباه بها.

وأضاف الدكتور نبيل العجيلي، أن مستشفى طرابلس الجامعي يعمل ضمن التنسيق مع إعلام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتم وضع خطة إعلامية كاملة للتوعية والتثقيف الصحي حول المرض.

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