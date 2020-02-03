هايكو ماس: وزراء خارجية سيجتمعون بشأن ليبيا في منتصف مارس

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه تقرر عقد اجتماع جديد في منتصف شهر مارس القادم، لوزراء خارجية الدول المعنية بالملف الليبي، لإيجاد تسوية سياسية تُنهي الصراع الدائر منذ سنوات.

وأوضح ماس في حديثه لمحطة “زد.دي.إف” الألمانية بقوله: “كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين، سيلتقون من جديد في منتصف مارس”.

وشدد وزير الخارجية الألماني، على ضرورة اجتماع الأطراف الليبية، خلال الأيام القادمة، مضيفا أن بلاده ستعمل مع مجلس الأمن الدولي، لوضع قرار حول انتهاك حظر السلاح المفروض على ليبيا.

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