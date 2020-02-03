اخبار ليبيا الان

الهيئة الطرابلسية ترفض تنظيم أي حوار في مصر.. وتقترح السويد

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الهيئة الطرابلسية، رفضها لأي حوار اقتصادي أو سياسي أو عسكري أو حتى اجتماعي، يخص الملف الليبي، على الأراضي المصرية، بسبب وقوف الجمهورية المصرية مع الجيش الوطني، في حربه ضد المجموعات الإرهابية والمسلحة.

وطالبت الهيئة في مذكرة وجهتها إلى رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بخصوص الحوار الاقتصادي المرتقب إقامته في مصر، بأن إجراء أي حوار من هذه الحوارات، يجب أن يتم إما داخل ليبيا او في أحد الدول التي تتسم بالحيادية ومناصرة حقوق الانسان مثل السويد أو أحد الدول الاسكندنافية الأخرى.

وأشارت الهيئة الطرابلسية، أنها علِمت الهيئة أن البعثة الأممية الخاصة تعتزم تنظيم الحوار الإقتصادي الخاص بليبيا، ضمن خطتها لمعالجة الأزمة في ليبيا في مدينة القاهرة بجمهورية مصر، يوم الأحد القادم 9 فبراير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • Avatar يقول شيء يحط العقل في الكف - هاذي دباير توانسة النم والهم وكلاب البرلمان - حتى طاسة الماء يحاسبوهم عليها بالدولار في أوروبا يا اغبياء:

    سبحان الله – لماذا لا يكون اللقاءات في طرابلس نفسها العاصمة الليبية -…!!!!!
    والا بدت موضة كل شهر في بلاد – الدوة اكثر من الفعل ..؟؟!!!
    شوره الوفاق بدت حكومة نساوين يدوروا فالموضة والكلام الفارغ – ما تبوأ الا العصا انتم – شني كثروا عليكم فلوس الناس – لاحول الله …!!!!
    قعمزوا فطرابلس الي يبي يحي مرحبتين والا مايبيش طرابلس – يشد بلاده وخيره وشره – وطرابلس العاصمة قادرة على تنظيم لقاءات واجتماعات دولية لو كانت في الصالح ألعام للبلاد والبلديات – الشباب جر بهم في حروب داخلية والمبعوثين يصرفون امًوال الدولة الليبية من دولة لأخرى ..!!! حتى حثالات قطر فتحوا أسواق وبنوا قصور فبريطانيا من امًوال ليبيا ١ والشباب الليبي المسلم في طرابلس مش لاقي حتى كيف يدفع مهر لكي يتزوج بما يرضي الله …؟؟؟!!! مش الشيء هذا يخليك تضرب وتفرغ خمسة ستة مخازن رصاص في البحر …!!! ….
    اتقوا الله حتى في ناس ضحت بابناءهم لحماية طرابلس العاصمة – وكونوا أوفياء لعاصمتهم طرابلس .

    رد