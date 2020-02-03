30 ديناراً ثمن اسطوانة غاز الطهي في بني وليد

بني وليد – بوابة افريقيا الاخبارية |

03 February, 2020

بعد الانقطاع الذي حصل في تزويد مدينة بني وليد بغاز الطهي والوقود من مستودعات شركة البريقة بمدينة مصراتة ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز إلى مايقرب 100 دينار في السوق السوداء.

وبعد إحالة مستودعات الغاز بالمدينة إلى مستودعات شركة البريقة بالمنطقة الشرقية أصبحت سعره 30 ديناراً للأسطوانة الواحدة من المستودع الرسمي مما سبب تفاقم في أزمة غاز الطهي بالمدينة.

ويشتكي أهالي المدينة من الارتفاع الجنوني الذي وصل إليه سعر الغاز وطالب الأهالي جهات الرسمية بالتدخل لتوفير أسطوانات الغاز التي تعتبر من أهم أساسيات الحياة المعيشية للمواطن.

وأوضح اصحاب مستودعات غاز الطهي في بني وليد ان المسافة التي تفوق 1500 كيلو متر من المنطقة الشرقية إلى بني وليد سببت في ارتفاع أسعار الأسطوانات بعد رفض مستودع المنطقة الشرقية تحمل قيمة النقل.