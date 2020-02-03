ضبط شخص بحوزته كميات كبيرة من المخدرات والخمور في بنغازي

ضبط قسم شرطة النجدة في مدينة بنغازي، شخصا بحوزته كميات كبيرة من المخدرات والخمور في منطقة أبوهديمة.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي القسم شكاوى كثيرة مفادها وجود أشخاص يبيعون المواد المخدرة في المنطقة، وبعد التأكد من المعلومة عبر وحدة التحري بالقسم، أخذ الأذن بمداهمة المكان، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتمكن عناصر الأمن من القبض على الشخص بعد مقاومته، كما عثر معه على المواد المخدرة والمسكرة بمكميات كببيرة، إضافة إلى سلاح ناري وذخائر، وقد أحيل إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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