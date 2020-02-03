لجنة الدفاع النيابية: 3 شروط لقبول المشاركة بحوار جنيف

ليبيا – أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بياناً لها أمس الأحد عن ثلاثة شروط أساسية يجب تحقيقها لدى كل من يشارك في حوار جنيف.

اللجنة وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه قالت:”هناك شروط يجب تحقيقها لدى كل من يشارك في الحوار وهي أساسية لايمكن أن يحقق الحوار هدفه بدونها وهي إعادة السلام للوطن وإحترام إستقلال وسيادة البلاد وإبعاد التدخلات الخارجية ذات الخلفية الإستعمارية”.

وأوضحت اللجنة أن في مقدمة هذه الشروط أن يكون جميع المشاركين في حوار جنيف من حملة الجنسية الليبية،محذرة من مزدوجي الجنسية مثل بعض أعضاء ما يعرف بمجلس الدولة المشاركين في الحوار.

وفيما يتعلق بالشرط الثاني،أضاف البيان:”أن لا يكون المشارك في الحوار مقيما في دول معادية لليبيا خاصة تركيا وقطر.

لجنة الدفاع النيابية أكدت على ضرورة إيجاد آلية واضحة للإتفاق في جنيف ليتقرر الذهاب من عدمه لجنيف.

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