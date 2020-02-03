ألمانيا تكشف عن اجتماع جديد بشأن ليبيا.. وهذا موعده

كشف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن اجتماع جديد سيعقد في منتصف مارس المقبل يضم وزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام في ليبيا.

وقال ماس في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية، “كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس، من المهم ضرورة اجتماع الأطراف الليبية خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأضاف ماس، أن بلاده ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار للتعرف على الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة، قائلا “يتعين على هذه الدول توقع عواقب”.