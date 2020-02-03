بالفيديو| آمر غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق يفنِّد أنباء إصابته

سرت-العنوان

بثت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، أمس الأحد، تسجيلا لآمر الغرفة اللواء سالم درياق فند من خلاله الأنباء المتداولة حول إصابته.

وظهر درياق في الخطوط الأمامية بمحور أبوقرين رفقة عدد من جنود القوات المسلحة العربية الليبية، مؤكدا أن الجيش يعمل على تحرير كافة ربوع الوطن من المجموعات المسلحة والإرهابيين.

وكانت قد أدعت قنوات تابعة للمجموعات المسلحة إصابة اللواء درياق وتواجده في العناية المشددة بمستشفى ابن سينا بمدينة سرت.