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بالفيديو| آمر غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق يفنِّد أنباء إصابته

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

سرت-العنوان

بثت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، أمس الأحد، تسجيلا لآمر الغرفة اللواء سالم درياق فند من خلاله الأنباء المتداولة حول إصابته.

وظهر درياق في الخطوط الأمامية بمحور أبوقرين رفقة عدد من جنود القوات المسلحة العربية الليبية، مؤكدا أن الجيش يعمل على تحرير كافة ربوع الوطن من المجموعات المسلحة والإرهابيين.

وكانت قد أدعت قنوات تابعة للمجموعات المسلحة إصابة اللواء درياق وتواجده في العناية المشددة بمستشفى ابن سينا بمدينة سرت.

#العنوان #ليبيا #طرابلس – من محور أبوقرين.. آمر غرفة عمليات #سرت الكبرى اللواء سالم درياق يفنِّد أنباء إصابته.

#العنوان #ليبيا #طرابلس – من محور أبوقرين.. آمر غرفة عمليات #سرت الكبرى اللواء سالم درياق يفنِّد أنباء إصابته.

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Monday, February 3, 2020

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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