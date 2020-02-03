تونس والجزائر: حل الأزمة الليبية يجب أن يمر عبر رفض التدخل الأجنبي ومنع تدفق السلاح

ليبيا – أكدت الجزائر وتونس اتفاقهما على ضرورة منع تدفق السلاح إلى ليبيا ورفض التدخل الأجنبي كسبيل لحل الأزمة الدائرة منذ سنوات.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره التونسي قيس سعيد في الجزائر أمس الأحد قال:”اتفاقنا شبه مطلق مع تونس على كل المستويات فيما يخص الملفات الدولية وعلى رأسها حل الأزمة الليبية التي تمر عبر رفض التدخل الأجنبي ومنع تدفق السلاح”، وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية.