الوفاق تبحث مع مستشارين أمريكيين إصلاح المؤسستين العسكرية والأمنية

بحث وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش إصلاح المؤسستين العسكرية والأمنية مع وفد أمريكي يمثل مؤسسة جونز للاستشارات الأمنية والعسكرية.

كما طرح وكيل وزارة الدفاع مع الوفد الأمريكي باجتماع في طرابلس ضم ممثلين عن المؤسستين العسكرية والأمنية تطوير هذه المؤسسات على أسس علمية وفنية صحيحة دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

ويأتي الإفصاح عن هذه الزيارة بعد أن علمت 218 من مصادرها الخاصة بوصول وفد أمريكي رفيع المستوى إلى طرابلس سيلتقون من خلالها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

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