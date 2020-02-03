وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية يشرف على وصول مصنع لإعادة تدوير القمامة إلى بلدية البيضاء وإمساعد

البيضاء 03 فبراير 2020 (وال )- استقبل معالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل عوض الزائدي، أمس الأحد بمقر ديوان وزارة الحكم المحلي في مدينة البيضاء، رئيس المجلس التسييري لبلدية إمساعد صالح معوض ومفوض شركة الأمل والنور علي بوجناح.

وصرح معالي وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية من خلال الاجتماع, قرار الصادر من دولة رئيس مجلس الوزراء سنة 2015 بتوريد ثلاثة مصانع؛ لمعالجة تدوير القمامة من قبل الحكومة الليبية.

وأكد معالي وزير الحكم المحلي بوصول مصانع لإعادة تدوير القمامة، ولكن للأسف واجهة العديد من العراقيل والعقبات في مسالة اتمام هذه المصانع ، باعتبار أن وزارة الحكم المحلي أحد أدوتها هي شركات الخدمات العامة والبلديات باعتبارهم أذرع وزارة الحكم المحلي بالإضافة إلى جهاز الحرس البلدي.

وأضاف معاليه أن المواطن في حالة قلق دائم بخصوص مسألة النظافة وجمع القمامة وخروجها من المنازل والمفترض أن توضع في اماكنها الصحيحة، كما أن العالم تجاوز هذا الأمر وقام بتدوير القمامة؛ لأنها تعتبر ثورة في حقيقتها.

وتابع “ترددت علينا العديد من الشركات، تتقدم بالعمل في هذا الجانب بنظام (bot) ولازلنا نستوضح هذا الأمر”

وبين معالي الوزير “تم التباحث في هذا الأمر من الناحية القانونية والمواصفات ولكن لأهمية الأمر أولا وأخيراً الشكر والتقدير يعود إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الذي لمسنا فيه الرغبة والجدية في مسألة اتمام هذا الأمر وتخفيف المعناة على المواطن”

وأكد معالي الوزير، بأنه تم الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس التسييري لبلدية إمساعد ومفوض شركة (الأمل والنور) السيد علي بوجناح باعتباره المسؤول عن توريد المصانع إلى بلدية إمساعد والبيضاء، وتم الاتفاق على الاستكمال في هذا الاتجاه بين وزير الحكم المحلي ومفوض الشركة بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء وبفضل الله وفي اليومين الماضيين، وفى مفوض الشركة بالعهد، بتوريد المصانع إلى بلدية إمساعد والبيضاء

معالي وزير الحكم المحلي أوضح ” أن القوة الانتاجية للمصنع تصل 150 طن في اليوم ومن أعمال المصنع فرز المواد السائلة والصلبة والتي سوف تكون لها الفائدة للأخوة المزارعين والخروج من مسألة مادة الكيماوي وما تنتج منها من انبعاثات تضر المزارعين والاستفادة من السماد العضوي الذي ينتج عن مخلفات المصنع لكي يخدم هذه المنطقة والمزارعين بهذه الرقعة الجغرافية”.

وأشار معالي وزير الحكم المحلي بأن قطعة الأرض التي سوف يوضع عليها المصنع تحتاج إلى أسوار وبنية تحتية وسكن للعاملين والمجمع الصناعي قد تحتاج إلى شهرين إلى أن يبدأ التشغيل الفعلي للمصنع بالإضافة إلى تدريب العاملين على ما تم الاتفاق علية مع الشركة وضمان لمدة سنة .

معالي وزير الحكم المحلي، يؤيد توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بتوريد مصنع ثالث، لكي ينعم المواطن بالخدمات الصحية وضرورة تخفيف المعناة على المواطن وضرورة وجود أشياء بيئية وصحية وخاصة مثل مصانع إعادة التدوير القمامة لتخدم المواطن مباشرة.

كما ناشد معالي وزير الحكم المحلي مؤسسات المجتمع المدني والقنوات الإعلامية داخل البلديات بتوزيع إرشادات لتوعية المواطن حول كيفية فرز المخالفات لخلق بيئة نظيفة للجميع.(وال- البيضاء ) رس

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