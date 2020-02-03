الخراز: الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية تعمل بشكل فاعل وتوفر الحماية للمواطنين والأجانب

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة الرائد طارق الخراز إن الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية تعمل بشكل فاعل وجيد وتوفر الحماية للمواطنين والأجانب على السواء وإن كان هذا لا يعني انعدام الجريمة بها فهي كبقية المجتمعات تشهد وقوع جرائم جنائية معتادة من قتل وسرقات ونصب،ولكن بمعدل نسبي.

الخراز وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الاثنين شدد على أنه يمكن القول إن نسبة الجريمة منخفضة بالشرق ومتوسطة بالجنوب وما يقرب من 95 في المائة من مجموع الجرائم تتم إحالتها للقضاء بعد القبض على المتهمين بارتكابها،مُقراً في هذا الإطار بوجود العصابات والخلايا الإجرامية المشكلة من عناصر محلية وأجنبية.

كما أشار إلى ضبط كثير من حاملي الجنسيات المختلفة التي تبين دخولها للبلاد بطريقة غير شرعية وكيف أنه بالرصد والتعقب وجد أن 5 في المائة من هؤلاء لهم سوابق جنائية أما الأغلبية فجاءت بحثاً عن لقمة العيش أو تعاملت مع ليبيا كدولة عبور للدول الأوروبية،نافياً تسجيل حالات للاتجار بالأعضاء البشرية ممن وقع ضحايا للصراع المسلح أو من تعرض للقتل من الوافدين والمهاجرين غير الشرعيين.

كما لفت إلى أن عمليات الاتجار بالبشر خاصة من المهاجرين الأفارقة تتم في مناطق غرب ليبيا القريبة من البحر.

أما فيما يتعلق بعدد السجون، أوضح الخراز أنهما اثنان فقط بكلا من مدينة بنغازي وقرنادة أحدهما للمجرمين الجنائيين والآخر للأمنيين أي للعناصر الإرهابية والعملاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية