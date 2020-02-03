وزارة العمل والتأهيل تناقش إصدار لائحة تنظيمية لإدارتي التفتيش الوظيفي والعمالي في الوزارة

البيضاء 03 فبراير 2020 (وال) _ عقد معالي وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، أمس الأحد، بمقر الوزارة، اجتماعاً مع مدير إدارة التفتيش الوظيفي و مدير إدارة التفتيش العمالي و مدير مكتب الوزير المكلف.

وبحسب مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة فقد وناقش معالي الوزير مع الحضور، إصدار لائحة تنظيمية لإدارتي التفتيش العمالي والوظيفي، حيث تم الإتفاق خلال هذا الاجتماع على مجموعة مواد، وسيتم عقد اجتماعات اخرى حتى الإنتهاء من صياغة نهائية للائحة. (وال _ البيضاء) ع ع / ه ع

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