اليوم.. مجلس النواب يستأنف جلساته ببنغازي

يستأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلساته الرسمية في مدينة بنغازي لاستكمال بنود جدول أعماله.

هذا وكان عضو مجلس النواب صالح افحيمة، قد رجح في وقت سابق أن تشهد جلسة اليوم الاثنين قرارات مهمة بخصوص المسار السياسي، مشيرا إلى إن المجلس اشترط على المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أن يكون النواب المشاركون في المسار السياسي من العاملين لا من المقاطعين الموجودين في طرابلس.

وفي السياق، أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنها ترى أن هناك شروطا أساسية لا يتحقق الحوار بدونها، ينبغي توافرها لدى كل من يشارك في حوار جنيف.

وحددت اللجنة، في بيان لها، هذه الشروط، بأن يكون المشارك ليبي الجنسية لا يحمل جنسية أخرى، مثل بعض أعضاء مجلس الدولة المشاركين في جنيف، وألا يكون مقيم في دولة معادية لليبيا مثل قطر أو تركيا، فوق البيان.

كما أكد المجلس، خلال البيان، على أنه يجب ان تكون هناك آلية واضحة للاتفاق في جنيف، ليتقرر الذهاب إلى جنيف من عدمه، بحسب البيان.