اخر التطورات الميدانية جنوب طرابلس وأبوقرين والوشكة

استمرت الهدنة الهشة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق في العاصمة طرابلس، رغم المناوشات المحدودة المتقطعة بين الطرفين في مختلف محاور القتال.

ولم يمنع ذلك مسؤولين في الجيش الوطني من تأكيد أن التزام قواتهم بوقف إطلاق النار الذي رعته البعثة الأممية “لا يعنى عدم تعزيز مواقعها داخل العاصمة”.

وقال مصدر عسكري لـ”الشرق الأوسط” إن «قواتنا ملتزمة بالهدنة، لكن الطرف الآخر غير ملتزم”، في إشارة إلى قوات حكومة السراج. وأضاف أن «قوات الجيش مستعدة للتقدم باتجاه وسط العاصمة متى صدرت التعليمات بذلك”.

وأعلنت قوات حكومة السراج أن سلاح الجو التابع لها شن مساء أول من أمس ما وصفته بـ”غارات جوية مكثفة على تمركزات الجيش الوطني في الوشكة وما بعدها، عقب محاولة قواته التحشيد مجدداً بالمنطقة”.

وقالت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت – الجفرة إن قواتها البرية «تصدت لمحاولة تسلل جديدة» لقوات الجيش الوطني، مؤكدة أنها “مستعدة للمرحلة القادمة بشكل منظم، وفق خطة مدروسة، وتنسيق بين جميع المحاور”.

ونقلت وسائل إعلام موالية للوفاق عن آمر الغرفة العميد إبراهيم بيت المال تأكيده على “هدوء الأوضاع ما بعد منطقة أبو قرين التي تحافظ قواته على تمركزاتها كافة فيها، بعد استهداف تمركزات للجيش بالمدفعية الثقيلة”.

وأضاف أن قواته رصدت تحشيدات عسكرية لقوات الجيش شرق المنطقة.

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