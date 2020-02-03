الصحة تُطمئن: وضعنا الخطط اللازمة لمواجهة “كورونا”

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي اونيس إنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، وجاء هذا التصريح إثر اجتماع عقد برعاية المركز الوطني لمكافحة الأمراض من أجل وضع إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وضم الاجتماع الموسع مديري بعض المستشفيات وممثلين عن وزارة الصحة وتركّز حول مناقشة الفيروس الأخطر على مستوى العالم هذه الأيام والذي ظهر في الصين ووصل إلى أكثر من دولة حول العالم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه سيتم تجهيز بعض العيادات في المنافذ التابعة للداخلية، كما سيتم سيتم إنشاء مناطق عزل تحسبا لأي طارئ.

ومن جانبه، قال مدير مستشفى طرابلس نبيل العجيلي إنه لم تسجل أي حالة لفيروس كورونا وإنه سيتم تفعيل كافة وحدات الحجر الصحي بمكاتب الرقابة الصحية الدولية التابعة للمركز في منافذ البلاد البحرية والبرية والجوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية