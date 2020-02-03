تشكيل لجنة للوقوف على احتياجات مناطق الجنوب

بنغازي-العنوان

بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه مع رؤساء الهيئات والمستشارين ووكلاء الوزارات ونواب الهيئات بالحكومة الليبية عن المنطقة الجنوبية احتياجات الجنوب الليبي.

وناقش الاجتماع الذي عقد، أمس الأحد، بمقر بلدية بنغازي ما يعانيه الجنوب من قصور في الخدمات الصحية والتعليمية والبني التحتية وعدم استقرار الأمن، لإيجاد حلول لهذه المشاكل وحلحلتها وتوفير أبسط الخدمات اليومية.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع إلى تشكيل لجنة لزيارة كافة مناطق الجنوب للوقوف على المشاكل والمختنقات الضرورية وايجاد حلول سريعة لها.