ارتفاع مستمر لأعداد مرتزقة أردوغان في ليبيا

طرابلس- كشفت تقارير جديدة أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا أو تستعد لإرسالهم إلى هناك في ارتفاع مستمر في دليل واضح على تمسك أنقرة بمواصلة نهجها في تصعيد التوتر في ليبيا رغم كل الجهود الدولية المبذولة للخروج بحل يجنب البلد المزيد من تعميق الأزمة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان أصدره، السبت، أن عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا أو تعدهم للنقل إلى ليبيا، قد ارتفع إلى ما يقارب 4700 مقاتل.

وبين تقرير المرصد أن هؤلاء المرتزقة المرسلين من قبل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهدف تقديم الدعم لقوات حكومة الوفاق في طرابلس بدأوا تكبد خسائر بشرية.

ووفق المرصد قتل 72 مقاتلا من بين من أرسلتهم تركيا للمشاركة في معركة طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي. وهرب 64 من المرتزقة إلى أوروبا عبر ليبيا. وحسب المرصد فإن “نحو 64 مقاتلا من ضمن الذين توجهوا إلى ليبيا، باتوا حاليا في أوروبا”.

المرتزقة المرسلين من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهدف تقديم الدعم لقوات حكومة الوفاق بدأوا تكبد خسائر بشرية بعد مقتل 72 مقاتلا من بينهم.

وذكر البيان أن المرصد “يواصل متابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية، حيث تتواصل عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من المرتزقة إلى هناك”.

ووفق رئيس المرصد رامي عبدالرحمان “ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 2900 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1800 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق (درع الفرات) ومنطقة شمال شرق سوريا”.

وأضاف المرصد أن “المتطوعين من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند”.

وأعلن أردوغان نيته إرسال قوات تركية إلى ليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بعد توقيع اتفاق تعاون عسكري بين الطرفين.

وقبل ذلك وقع الطرفان اتفاقين آخرين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وصادق عليهما البرلمان التركي في وقت لاحق متجاوزا رفض المعارضة.

وكشفت تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات حقوقية دولية عملية نقل المرتزقة المجندين في سوريا للمشاركة في الصراع بين الأطراف الليبية كما تم نشر صور عديدة توضح وصول عدد من هؤلاء المقاتلين القادمين من سوريا على متن رحلات قادمة من تركيا.