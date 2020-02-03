انطلاق جلسة البرلمان الرسمية في بنغازي

استأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الرسمية بمدينة بنغازي برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس افتتح جلسته بالاستماع لإحاطة من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه، حول اجتماعه والنائب الأول لرئيس مجلس فوزي النويري، بالعاصمة التونسية “تونس” مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ونائبته، حول لقاء جنيف وتطورات العملية السياسية في ليبيا.