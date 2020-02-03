ضمن حملتها ضد المواد المُخدرة .. نجدة بنغازي تضبط شخص بكمية كبيرة من المواد المُخدرة المستوردة

أخبار ليبيا 24 – أمن

قام عناصر وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجـدة بنغازي، بضبط شخص بحوزته كمية هائلة من المواد المُخدرة والمُسكرة المستوردة في منطقة بوهديمة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري إنه عقب ورود معلومات وكثرة شكاوي لدى قسم النجدة مفادها وجود أشخاص يقومون ببيع المواد المُخدرة في منطقة بوهديمة على متن مركبة نوع (هونداي فيرنا) اللون أبيض، على الفور خرجت المجموعة المُكلفة من الوحدة، و التأكد مكان وصحة كامل المعلومات، وبعد أخذ الإذن تم مداهمة المكان.

المسماري أضاف أنه تم ضبط الشخص وبحوزته كمية كبيرة من المواد المُخدرة والمُسكرة المستوردة، وبالرغم من تعرض المجموعة لمقاومة عنيفة، ولكن بعزيمة الرجال تم ضبط الشخص وتحريز كامل الكمية المضبوطة، وضبط كل ما يشكل جريمة، والانتقال به للقسم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، والآن في قبضة العدالة.

يشار إلى أن قسم شرطة النجـدة قد نوه بمواصلة الحملات المكبرة على مستوى المدينة، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، بجهود الأمنية للأعضاء لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، خاصة جرائم الاتجار وحيازة المواد المُخدرة والمُسكرة.

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