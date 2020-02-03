بالفيديو| مؤكدا دعمه للجيش.. القائم بأعمال سفارة ليبيا بالنيجر يعلن انشقاقه عن الرئاسي

نيامي-العنوان

أعلن القائم بأعمال سفارة ليبيا بالنيجر، عبدالله بشير، انشقاقه عن حكومة الوفاق؛ وذلك لـ “ارتهان” المجلس الرئاسي إلى قوة تهدف لزعزعة أمن واستقرار ليبيا، حسب قوله.

وفي بيان مسجل أعلن بشير تبعيته للحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، مؤكدا دعمه للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب.

واتهم بشير حكومة الوفاق بشرعنة الغزو الأجنبي على ليبيا وسلبها للقرار الوطني، مشيرا إلى أنه ممثل لدولة ليبيا بكافة أطيافها وجميع مناطقها.