معيتيق يبحث مع الطاهر إجراءات العملية الانتخابية بالبلديات

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، الإجراءات والخطوات المتعلقة بالعملية الانتخابية بالبلديات، لانتهاء المدة القانونية لعمداء ومجالس بعض البلديات.

وأكد الطرفان أهمية وضع برنامج زمني محدد ومتكامل للبلديات المستهدفة من «الحكم المحلي»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وشدد الاجتماع الذي عقد في ديوان حكومة الوفاق على أهمية التنسيق بين البلديات والوزارات ذات العلاقة بشأن المشاريع في البلديات والمدن الليبية، ومتابعتها مع الوزارات.

ونوه معيتيق بضرورة تولي وزارة الحكم المحلي تجميع البيانات الخاصة بالمشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الأجهزة المختصة بالدولة وإشراك إدارات البلديات بمتابعتها بما يخدم المصلحة العامة.

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