البرلمان يبحث المشاركة في مباحثات جنيف

بدء جلسة البرلمان برئاسة عقيلة صالح وحضور أكثر من 70 نائباً لبحث حضور مباحثات جنيف واختيار اللجنة المشاركة
تعليق
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بصراحة البرلمان يتصرف بغباء لا يقل عن غباوة الاخوان فيستطيع بشئ من الدهاء ااسياسى ان يفرض شروطة وهو يمتلك اوراق عديدة ولا يستغلها فى فرض شروطه فيجب اولا ان يصدر قرار بفصل كل النواب المقتطعين وتصعيد اخرين بدلا منهم ولا يهم النصاب القانونى فلا احد يهتم المهم اخطار رؤساء برلمانات الدول الاعضاء بمجلس الامن بقرار فصلهم وتحذرهم من التعامل معهم والقبض عليهم لانهم نصابين وعندما يطلب سلامة تمثيل كل الدوائر فلم يعد مشكلة بعد فصل الخوان وتصعيد اخرين او اجراء انتخابات فى الدوائر الموجودة تحت سيطرة الجيش ﻻاختيار اخرين وكما حدث فى مجلس الدولة الاخوانى تم اقصاء الداعمين الجيش الوطنى تما اختيار الشخصيات العامة فى الحوار فيجب موافقة البرلمان عليها كما يجب اتخاذ قرار رسمى بتكليف الحكومة المؤقتة بتصدير النفط بعد اسقاط اتفاق الصخيرات من قبل من قبل البرلمان
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